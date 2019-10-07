الأمم المتحدة: "نستعد للأسوأ" في سوريا

الإثنين 7 أكتوبر 2019

قالت الأمم المتحدة اليوم الاثنين إنها "تستعد للأسوأ" في شمال شرق سوريا بعد إعلان الولايات المتحدة أنها ستفسح المجال أمام الجيش التركي، لتنفيذ عمليات عسكرية في المنطقة. وقال منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية التابع للأمم المتحدة بانوس مومسيس في جنيف: "لا نعرف ماذا سيحصل، نستعد للأسوأ". وأضاف مومسيس أن الأمم المتحدة "على اتصال بجميع الأطراف" على الأرض. لكنه أوضح أن مكتبه لم يُبلّغ مسبقاً بالقرار الأمريكي الذي يعد تخلياً فعلياً عن الأكراد، الحليف الأبرز لواشنطن في القتال ضد تنظيم داعش. وأفاد مومسيس بأن أولويات الأمم المتحدة تتركز على ضمان عدم تسبب العملية التركية المرتقبة في أي نزوح والمحافظة على وصول المساعدات الإنسانية، وألا تُفرض قيود على حرية الحركة. وقال إن الأمم المتحدة تطالب "الجهات المخططة، والجيش بمراعاة وجود مئات آلاف الأشخاص ممن يعيشون في هذه المنطقة". وتقدم الأمم المتحدة حالياً مساعدات عاجلة لنحو 700 ألف شخص في شمال شرق سوريا. وأكد أن الأمم المتحدة "تشعر بالقلق" من احتمال حدوث اضطرابات على طرق نقل المساعدات الإنسانية، وأنها وضعت خطة طوارئ للتعامل مع أي معاناة إضافية للمدنيين. وأشار إلى أن لتركيا سجّل جيد في تسهيلها إيصال المساعدات خلال النزاع السوري وأن "السلطات بحكم الأمر الواقع" في شمال شرق سوريا، أي الأكراد، كانوا متعاونين مع عمليات الأمم المتحدة الإغاثية. وأرسلت تركيا تعزيزات إلى المنطقة الحدودية مع سوريا في الأسابيع الأخيرة بينما أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاثنين، أن العملية التي لوّحت بها بلاده منذ مدة قد تبدأ في "أي ليلة ودون سابق إنذار". وجاءت تصريحاته بعدما أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الإثنين، أن بلاده عازمة على "تطهير" سوريا من "الإرهابيين" الذين يهددون أمنها، في إشارة إلى قوات سوريا الديموقراطية التي يشكل المقاتلون الأكراد، عمودها الفقري.

