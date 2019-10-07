شاهد.. لحظة انسحاب الجيش الأمريكى من قاعدة عسكرية بسوريا

الإثنين 7 أكتوبر 2019

كتب الخليج 365

أفاد مراسل RT في سوريا، أن الجيش الأمريكي انسحب اليوم بكامل عتاده وأسلحته من قاعدة تل أرقم في مدينة رأس العين، ونقطة عسكرية أخرى في تل أبيض حتى الساعة. وعرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو، لحظة انسحاب الجيش الأمريكي، اليوم، بكامل عتاده وأسلحته من قاعدة تل أرقم في مدينة رأس العين، ونقطة عسكرية أخرى في تل أبيض شمال شرق سوريا.



فى خطوة تمهد الطريق أمام عملية تركية ضد الأكراد فى شرق الفرات، قال مسئول أمريكى، إن الولايات المتحدة أبلغت قائد قوات سوريا الديمقراطية صباح اليوم الاثنين، أن القوات الأمريكية لن تدافع عنها فى مواجهة الهجمات التركية فى أى مكان.

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كان البيت الأبيض، أعلن أن القوات الأمريكية سوف تنسحب من شمال سوريا مع تأهب تركيا لشن عملية عسكرية هناك، وذلك بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.