- 1/2
- 2/2
شاهد.. لحظة انسحاب الجيش الأمريكى من قاعدة عسكرية بسوريا
الإثنين 7 أكتوبر 2019
كتب
الخليج 365
أفاد مراسل RT في سوريا، أن الجيش الأمريكي انسحب اليوم بكامل عتاده وأسلحته من قاعدة تل أرقم في مدينة رأس العين، ونقطة عسكرية أخرى في تل أبيض حتى الساعة. وعرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو، لحظة انسحاب الجيش الأمريكي، اليوم، بكامل عتاده وأسلحته من قاعدة تل أرقم في مدينة رأس العين، ونقطة عسكرية أخرى في تل أبيض شمال شرق سوريا.
فى خطوة تمهد الطريق أمام عملية تركية ضد الأكراد فى شرق الفرات، قال مسئول أمريكى، إن الولايات المتحدة أبلغت قائد قوات سوريا الديمقراطية صباح اليوم الاثنين، أن القوات الأمريكية لن تدافع عنها فى مواجهة الهجمات التركية فى أى مكان.
كان البيت الأبيض، أعلن أن القوات الأمريكية سوف تنسحب من شمال سوريا مع تأهب تركيا لشن عملية عسكرية هناك، وذلك بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. لحظة انسحاب الجيش الأمريكى من قاعدة عسكرية بسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.