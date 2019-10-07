السعودية.. وفاة والدة الأمير بندر بن سلطان

الديوان الملكي السعودي

كتب الخليج 365 ـ متابعات

وذكر بيان مقتضب للديوان نشرته وكالة "واس" الرسمية أنه سيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم، بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

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