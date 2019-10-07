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الجيش الليبي يشن غارات على مواقع جديدة بـ 4 مدن
الإثنين 7 أكتوبر 2019
كتب
الخليج 365
شنت مقاتلات السلاح الجوي التابعة للقوات المُسلحة العربي الليبية، اليوم الاثنين، غارات على عدد من تمركزت ميلشيات حكومة الوفاق بأربعة مدن، أهمها قاعدة القرضابية العسكرية ومواقع داخل مدينة سرت الواقعة على بعد 450 كم شرق العاصمة طرابلس.
وأوضحت شعبة الإعلام الحربي، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن من ضمن المواقع التي تم الإغارة عليها، غرفة عمليات تركية بالكلية الجوية – مصراتة، ومخزن للأسلحة والذخائر بالكلية الجوية – مصراتة، ومخازن للأسلحة والذخائر خاصة بالجماعات المسلحة بالقسم العسكري – قاعدة معيتيقة – طرابلس، إضافة إلى عدد من مواقع وتمركزات على تخوم العاصمة وتحديدًا بمنطقة العزيزية، ومواقع بمدينة غريان، ومنطقة الخلة.
وأكدت الشعبة بحسب ما نقلت عنها "بوابة إفريقيا" الإخبارية، أن الطلعات الجوية لازالت مستمرة.
وقالت: "نسور الجو ينفذون كامل التعليمات على أكمل وجه بعد رصد دقيق ومراقبة لكل المواقع المُستهدفة، وتم تحقيق كل المهام الموكلة إليهم بدقةٍ عالية، ويأتي تنفيذ هذه المهام بمتابعةٍ وإشراف مُباشر من القائد العام للقوات المُسلحة خليفة حفتر، وأي تجمع أو تحرك مشبوهٍ سيكون هدفًا مشروعًا لمقاتلات السلاح الجوي".
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