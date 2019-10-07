اليوم.. الرئيس الفلسطينى يلتقى رئيس لجنة الانتخابات الإثنين 7 أكتوبر 2019 كتب الخليج 365 صرح مصدر مسئول بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيلتقى ظهر اليوم الإثنين، رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، لبحث ملف الانتخابات العامة.

وأوضح المصدر، فى تصريحات صحفية لـ"دنيا الوطن"، أن الاجتماع سيكون لبحث إمكانية إجراء الانتخابات بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس. جاء ذلك عقب تصريحات الرئيس عباس بالأمم المتحدة، باعتزامه إصدار مرسوم رئاسي لإجراء الانتخابات العامة، مؤكدًا أنه سيُحمل الجهة التي ترفض الانتخابات المسئولية الكاملة.

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