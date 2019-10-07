شكرا لقرائتكم ترمب: آن الأوان لخروج قواتنا من الحروب اللانهائية السخيفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الاثنين أن على أوروبا وروسيا وسوريا وإيران والعراق والأكراد تسوية الوضع في سوريا. وكتب ترمب في تغريدة على حسابه في "تويتر": "آن الأوان لخروج قواتنا من الحروب اللانهائية السخيفة"، في إشارة إلى سحب القوات الأميركية من سوريا.

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