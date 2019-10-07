بيسكوف: نأمل أن تلتزم تركيا في جميع الظروف بوحدة الأراضي السورية

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية ​دميتري بيسكوف​ على احتمال قيام ​تركيا​ بعملية عسكرية في شمالي ​سوريا​، قائلا "أن ​الكرملين​ يأمل أن تلتزم تركيا في جميع الظروف بوحدة ​الأراضي السورية​"، مشيراً إلى انه "يدرك الكرملين التزام تركيا بالتمسك بوحدة سوريا الترابية والسياسية، وبأن وحدة أراضي سوريا هي نقطة الانطلاق في إطار الجهود المبذولة لإيجاد تسوية سورية، وفي جميع المسائل الأخرى ونأمل أن يتمسك زملاؤنا الأتراك في جميع الظروف بالدرجة الأولى بهذه المسائل المسلمة".

ولفت إلى "إننا نعرف ونتفهم إجراءات تركيا لضمان أمنها، ونعني هنا مواجهة العناصر الإرهابية التي قد تختبئ في الأراضي السورية، لكنني أكرر مرة أخرى، نحن نقول أولا وقبل كل شيء، من الضروري الالتزام بوحدة سوريا الترابية والسياسية".