الأناضول: تركيا تعلن استهداف مسؤولة كبيرة في حزب "العمال الكرستاني"

أفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن "الطيران الحربي التركي استهدف في غارة شنها شمال ​العراق​ مسؤولة الكادر النسائي في حزب "العمال الكردستاني" وتدعى أيفر كوردو"، موضحةً أن "الغارة استهدفت كوردو"بشكل مباشر" في عملية جوية بمنطقة جبال قنديل شمالي العراق، يوم 13 أيلول الماضي".

ولفتت إلى انه "جرى استهداف كوردو، الملقبة بـ" بسي أرزينجان" بناء على معلومات استخباراتية، حصل عليها جهاز الاستخبارات التركي"، مشيرةً إلى ان "كوردو تدربت في ​سوريا​ و​لبنان​ وتعد في أعلى هرم ​الجناح​ النسائي في ​حزب العمال الكردستاني​".