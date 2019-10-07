ندّدت السفارة الصينية في باريس، بتصريحات أوروبيّة تنتقد الحملة الأمنية في هونغ كونغ، مشدّدةً على أنّها "إجراميّة وشديدة الخطورة".
ولفتت في بيان، إلى "أنّنا نعرب عن سخطنا الشديد واستيائنا العميق من نفاق التصريحات الأوروبيّة"، الّتي أعرب فيها الأوروبيون عن قلقهم من تصاعد العنف في هونغ كونغ ودعوا للحوار بين المتظاهرين والسلطات.
وكانت قد شهدت هونغ كونغ أعمال عنف جديدة يوم أمس الأحد، حيث تحدّى آلاف المحتجين المطالبين بالديمقراطية حظر التظاهر مقنّعي الأوجه خلال التحركات الّتي تشوبها صدامات مع الشرطة وأعمال تخريب.
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة الصين بباريس نددت بقوة بانتقادات الاتحاد الأوروبي للحملة الأمنية بهونغ كونغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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