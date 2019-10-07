لفت كبير المفاوضين النوويين ل​كوريا الشمالية​، كيم ميونغ-غيل إلى أن "​الولايات المتحدة​ فشلت في تقديم اقتراح جديد في مفاوضاتها مع ​بيونغ يانغ​"، محذرا من أن "هذا النهج قد تكون له عواقب وخيمة"، مشيراً إلى أن "الأمر متروك للولايات المتحدة لعقد مفاوضات في وقت لاحق"، مفيداً بانه "إذا لم تكن الولايات المتحدة مستعدة بشكل جيد، "قد تكون العواقب وخيمة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول كوري شمالي حذر أميركا: فشلها بتقديم الاقتراحات قد يكون له عواقب وخيمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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