مسؤول ايراني: ندعو الشعب العراقي الى مزيد من ضبط النفس

دعا المتحدث بأسم ​الحكومة الايرانية​ ​علي ربيعي​، الشعب العراقي الى "مزيد من التحلي بضبط النفس لتجاوز المحنة الحالية وتحقيق مطالبهم المشروعة"، مشيراً إلى أنه "أكدت ​الحكومة العراقية​ أنه لم تقع صدامات بين ​قوات الأمن​ والمتظاهرين، وان الجماعات الانتهازية ارتكبت هذه الجريمة، وندعو الشعب العراقي إلى ممارسة المزيد من ضبط النفس والبحث عن حلول ديمقراطية وقانونية لتلبية مطالبهم".

ولفت إلى أنه "يتعين على المواطنين العراقيين وضمن متابعة مطالبهم التحلی باليقظة المطلوبة لمنع مضمري السوء من استغلال احتجاجاتهم وعدم السماح لهم بتحقیق مآربهم الشريرة"، مشيراً إلى انه "تعلن ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية ، كما هو الحال دائما ، استعدادها للوقوف مع الإخوة والأخوات العراقيين وتقديم أي مساعدة لهم ، ولن يكون بمقدور أي شكل من أشكال الدعايات المزيفة والمسمومة فصل الشعبين الإيراني والعراقي عن بعضهما البعض، ونعتبر دوما الانفراج الخارجي والتنمية الداخلية إستراتيجية ذات ركيزتين".