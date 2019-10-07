عباس يأمر بالتحضير لانتخابات تشريعية على أن تتبعها الرئاسية ببضعة أشهر

أمر الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ بالتحضير لانتخابات تشريعية على أن تتبعها الرئاسية ببضعة أشهر. وكان عباس قد أكد أمس "عزمه إجراء ​الانتخابات​ العامة في كل من ​الضفة الغربية​ و​قطاع غزة​ و​القدس​، على الرغم من التطورات على الأرض في هذه الأراضي"، مشيراً إلى "الاتفاق على تشكيل لجنتين من تنفيذية "​منظمة التحرير الفلسطينية​" وأخرى من مركزية حركة "فتح" تجتمعان لمتابعة هذا الموضوع مع الجهات المعنية، سواء مع لجنة الانتخابات والجهات الأخرى مثل حركة "حماس"، وكذلك مع الجهات الأخرى، ومع الجهات الإسرائيلية نظرا لوجود "بعض المواقف الاعتراضية الإسرائيلية حول الانتخابات".

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