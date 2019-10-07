تقي الدين: لضرورة التواصل مع سوريا واستعادة العلاقات المميزة معها

التقى رئيس حزب الوفاق الوطني بلال تقي الدين رئيس الحزب القومي السوري الإجتماعي فارس سعيد ، وهنأه بانتخابه رئيسا للحزب وبحث معه في الأوضاع المحلية والأقليمية .
وفي تصريح له دعا تقي الدين الطبقة السياسية الحاكمة الى "ايجاد الحلول للأزمات والمشكلات الاقتصادية والمالية والإجتماعية والمعيشية التي تواجه المواطن اللبناني ،وتبديد الصورة القاتمة وإيجاد حلول في ما يخص أزمت الكهرباء والنفايات والمياه وتفعيل دور الرقابة في مكافحة الفساد".
وشدد تقي الدين على "ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية وحماية الاستقرار في البلد والسلم الأهلي المهدد بشكل دائم ،والتصدي إلى اي فتنة تستهدف الساحة اللبنانية"، مؤكدة على "ضرورة التواصل مع سوريا واستعادة العلاقات المميزة بين البلدين والتي ينص عليها اتفاق الطائف"، معتبرا ان "المعادلات في المنطقة تتغير لمصلحة محور المقاومة خصوصاً بعد الإنتصارات التي حققتها المقاومة في سوريا ولبنان والعراق".
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