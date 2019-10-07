تقي الدين: لضرورة التواصل مع سوريا واستعادة العلاقات المميزة معها

التقى رئيس حزب الوفاق الوطني ​بلال تقي الدين​ رئيس الحزب القومي السوري الإجتماعي ​فارس سعيد​ ، وهنأه بانتخابه رئيسا للحزب وبحث معه في الأوضاع المحلية والأقليمية .

وفي تصريح له دعا تقي الدين الطبقة السياسية الحاكمة الى "ايجاد الحلول للأزمات والمشكلات الاقتصادية والمالية والإجتماعية والمعيشية التي تواجه المواطن ال​لبنان​ي ،وتبديد الصورة القاتمة وإيجاد حلول في ما يخص أزمت الكهرباء والنفايات والمياه وتفعيل دور الرقابة في ​مكافحة الفساد​".

وشدد تقي الدين على "ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية وحماية الاستقرار في البلد والسلم الأهلي المهدد بشكل دائم ،والتصدي إلى اي فتنة تستهدف الساحة اللبنانية"، مؤكدة على "ضرورة التواصل مع ​سوريا​ واستعادة العلاقات المميزة بين البلدين والتي ينص عليها ​اتفاق الطائف​"، معتبرا ان "المعادلات في المنطقة تتغير لمصلحة محور ​المقاومة​ خصوصاً بعد الإنتصارات التي حققتها المقاومة في سوريا ولبنان والعراق".