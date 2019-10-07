ابو عرب جال في عين الحلوة متفقدا الكتائب والوحدات العسكرية

افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، ان قائد "الامن الوطني الفلسطيني" في لبنان اللواء صبحي ابو عرب، تفقد حيي "الطيرة وجبل الحليب" في مخيم عين الحلوة، حيث زار الكتائب والوحدات العسكرية المنتشرة فيهما، يرافقه قائد الامن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا العميد ابو اشرف العرموشي، والعميد جمال قدسية وقادة الوحدات والكتائب والمواقع العسكرية: "العقيد محمود البرناوي، ولعقيد مصباح، العقيد ابو محمد عباس"، والعقيد بلال السرواني قائد القوة الأمنية في برج البراجنة.
واطلع ابو عرب على الاوضاع في المخيم بشكل عام والأوضاع الامنية بشكل خاص، مشددا على حرص "الامن الوطني" على حفظ امن واستقرار المخيمات والجوار اللبناني" وعلى التعاون مع كافة القوى من اجل قطع الطريق على اي فتنة"، قبل ان يقوم بواجب العزاء بالشهيد تاج، احد كوادر الامن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا.
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