ابو عرب جال في عين الحلوة متفقدا الكتائب والوحدات العسكرية

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان قائد "الامن الوطني الفلسطيني" في ​لبنان​ اللواء ​صبحي ابو عرب​، تفقد حيي "الطيرة وجبل الحليب" في ​مخيم عين الحلوة​، حيث زار الكتائب والوحدات العسكرية المنتشرة فيهما، يرافقه قائد الامن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا العميد ابو اشرف العرموشي، والعميد ​جمال قدسية​ وقادة الوحدات والكتائب والمواقع العسكرية: "العقيد محمود البرناوي، ولعقيد مصباح، العقيد ابو محمد عباس"، والعقيد بلال السرواني قائد القوة الأمنية في ​برج البراجنة​.

واطلع ابو عرب على الاوضاع في المخيم بشكل عام والأوضاع الامنية بشكل خاص، مشددا على حرص "الامن الوطني" على حفظ امن واستقرار ​المخيمات​ والجوار اللبناني" وعلى التعاون مع كافة القوى من اجل قطع الطريق على اي فتنة"، قبل ان يقوم بواجب العزاء بالشهيد تاج، احد كوادر الامن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا.