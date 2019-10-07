وقفة تضامنية في النبطية لمناسبة ذكرى "السادس من تشرين الاول

اقام ​حزب البعث العربي الاشتراكي​ في ​الجنوب​ لمناسبة ذكرى "السادس من تشرين الاول - حرب تشرين التحريرية" ، وقفة تضامنية عند النصب التذكاري للرئيس السوري الراحل حافظ الاسد في ​مدينة النبطية​.

كما رفعت الاعلام اللبنانية والسورية وصور للرئيس السوري ​بشار الاسد​، بحضور قيادات من الحزب وفاعليات شعبية واجتماعية.

بعد ذلك انطقلت مسيرة ​سيارة​ حاشدة تحمل الاعلام اللبنانية والحزبية وجابت في النبطية وبلدتي ​كفرتبنيت​ و​كفررمان​.