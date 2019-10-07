وقفة تضامنية في النبطية لمناسبة ذكرى "السادس من تشرين الاول

اقام حزب البعث العربي الاشتراكي في الجنوب لمناسبة ذكرى "السادس من تشرين الاول - حرب تشرين التحريرية" ، وقفة تضامنية عند النصب التذكاري للرئيس السوري الراحل حافظ الاسد في مدينة النبطية.
كما رفعت الاعلام اللبنانية والسورية وصور للرئيس السوري بشار الاسد، بحضور قيادات من الحزب وفاعليات شعبية واجتماعية.
بعد ذلك انطقلت مسيرة سيارة حاشدة تحمل الاعلام اللبنانية والحزبية وجابت في النبطية وبلدتي كفرتبنيت وكفررمان.
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