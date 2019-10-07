اقترح وزير الصناعة ​وائل ابو فاعور​ في المؤتمر الاسثماري الاماراتي - اللبناني عقد لقاء مشترك لبناني - اماراتي مخصص لرفع التبادل في القطاعات الصناعية الغذائية والزراعية، وقال: "لدينا برامج متطورة لهذا القطاع في ​وزارة الصناعة​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبو فاعور اقترح عقد لقاء مشترك لبناني - اماراتي مخصص لرفع التبادل في الصناعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.