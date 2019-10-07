اعتبرت وزيرة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب ​فيولات خيرالله الصفدي​ في تصريح لها عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن الحادث الذي تعرّضت له الناشطة نادين جوني والذي سلّط ​الضوء​ على قضية الحضانة التي ناضلت من أجلها "يضعنا مرّة جديدة أمام ضرورة أن نتحاور جميعًا وبشكل جديّ حول القضايا الخلافية في مجتمعنا للتوصّل إلى قوانين أو حتى أعراف جديدة تؤمّن المساواة بين الجميع وتحقق العدالة لكلّ مكوّنات المجتمع".

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كانت هذه تفاصيل خبر خيرالله الصفدي: لنتحاور حول القضايا الخلافية لتأمين المساواة وتحقيق العدالة بين الجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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