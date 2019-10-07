اتحاد نقابات المخابز والافران: الوضع النقدي يؤثر على القطاع بسبب ارتفاع الاكلاف

عقد اتحاد ​نقابات المخابز والافران​، اجتماعا استثنائيا برئاسة ​كاظم ابراهيم​، وبحث المجتمعون في المستجدات الطارئة على اوضاع صناعة الرغيف في ضوء الظروف الاقتصادية الضاغطة والصعبة التي تمر بها البلاد.

وتوقف المجتمعون في بيان "عند الوضع النقدي الذي بدأ يؤثر سلبا على عمل المخابز والافران التي باتت في وضع صعب نتيجة ارتفاع الاكلاف التي يتحملها اصحابها" وتطرق البحث ايضا الى "ارتفاع سعر طن ​الطحين​ بمعدل ثلاثين الف ليرة لبنانية،الامر الذي يرفضه اصحاب المخابز والافران في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد وغياب المعالجات الرسمية" .

وحذر المجتمعون المسؤولين المعنيين "بضرورة ايجاد الحلول الناجعة للأوضاع التي بدأت تؤثر سلبا على مختلف القطاعات الانتاجية، ومنها قطاع المخابز والافران الذي يرزح تحت الكثير من المصاعب، ولا سيما الوضع النقدي، وعدم توفر ​الدولار​ الاميركي بالسعر الرسمي".

