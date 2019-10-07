بري: لبنان لا يقوم الا بجهود كل اللبنانيين مقيمين ومغتربين

أكد رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ في تصريح له أن "​لبنان​ لا يقوم بجهد ​طائفة​ او جهة او منطقة انما بتضافر جهود جميع ابنائه وطوائفه وكل اللبنانيين مقييمين ومغتربين".

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