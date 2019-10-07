تريدويب: ارتفاع سندات لبنان الدولارية بفضل آمال بتدبير الحكومة لدعم مالي من الإمارات

أفادت بيانات "تريدويب" بأنّ "سندات لبنان السياديّة المقومة بالدولار ارتفعت اليوم بفضل آمال في أنّ الحكومة ربما تدبّر ضخّ سيولة من الإمارات".
وأوضحت أنّ "الإصدارات الأطول أجلًا كانت هي الأكثر زيادة، إذ صعد إصدار استحقاق 2037 بمقدار 0.6 سنت إلى 65.96 سنت للدولار، بينما ارتفع إصدار استحقاق 2032 بمقدار 0.5 سنت إلى 65.57 سنت للدولار".
وكان رئيس الحكومة سعد الحريري قد أكّد في حديث إلى وكالة "رويترز" أنّ "لبنان يأمل في تدبير ضخّ سيولة من الإمارات، ويرغب في جذب استثمارات إماراتيّة من خلال شراكات أجنبيّة".
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