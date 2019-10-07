الكرملين: بوتين لم يبحث مع أردوغان خطط تركيا للقيام بعملية عسكرية في سوريا

أفادت الرئاسة الروسية "​الكرملين​" بأن "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ لم يبحث مع الرئيس التركي رجب ديب أردوغان خطط ​تركيا​ للقيام بعملية عسكرية في ​سوريا​".

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