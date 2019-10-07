ذكر مصدر سوري مسؤول في حديث للنشرة بالموقف السوري حول التهديدات التركية بدخول شمال سوريا، مؤكدا ان "اي عملية داخل الاراضي السورية تعتبر عدوانا على سوريا ومن حق السوريين الدفاع عن ارضهم بكافة الوسائل المتاحة".
واوضح المصدر ان "دمشق فتحت الباب امام المجموعات المسلحة في الحسكة لتلافي التدخلات التركية لكن تلك المجموعات وبدعم اميركي رفضت كل المبادرات".
وأكد المصدر ان "دمشق سيكون لها موقف رسمي في حال اقدم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على الاعتداء على الاراضي السورية".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر سوري مسؤول للنشرة: من حق السوريين الدفاع عن ارضهم بمواجهة اي عملية عسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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