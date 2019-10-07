مصدر سوري مسؤول للنشرة: من حق السوريين الدفاع عن ارضهم بمواجهة اي عملية عسكرية

ذكر مصدر سوري مسؤول في حديث للنشرة بالموقف السوري حول التهديدات التركية بدخول شمال ​سوريا​، مؤكدا ان "اي عملية داخل ​الاراضي السورية​ تعتبر عدوانا على سوريا ومن حق السوريين الدفاع عن ارضهم بكافة الوسائل المتاحة".

واوضح المصدر ان "دمشق فتحت الباب امام المجموعات المسلحة في ​الحسكة​ لتلافي التدخلات التركية لكن تلك المجموعات وبدعم اميركي رفضت كل المبادرات".

وأكد المصدر ان "دمشق سيكون لها موقف رسمي في حال اقدم الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ على الاعتداء على الاراضي السورية".