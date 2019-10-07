شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام البرلمان":أطفالنا فى مصر يعرفون أن الجزيرة ستشوه أى نظام غير إخوانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إن الجزيرة لم تلتزم أبداً بالسياقات المهنية خلال تغطيتها للأحداث فى مصر، وأنها تخاطب الدول العربية بطريقة، والمجتمع الدولى بطريقة أخرى، وأن لها مآرب فى كل دولة، متابعاً: "مفيش طفل صغير فى مصر مش عارف إنها بتستهدف أمن بلدنا، وإنها هتشوه أى نظام مصرى غير إخوانى".

وأضاف "هيكل" فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أن ما تفعله الجزيرة يفرض علينا تقوية الإعلام الرسمى للدولة، وأن اللجنة تدعم حرية الإعلام قلباً وقالباً، متابعاً:"نحتاج حرية أوسع للإعلام المسئول فى التعامل مع الأزمات المختلفة لتوعية المواطن، وليكون مرآة لمتخذى القرار ليعرف ماذا يدور فى الشارع".

وأشار رئيس اللجنة، فى سؤاله عن ما إذا كان يرى أن هناك ضرورة لوجود وزير إعلام من عدمه، إلى أن الدستور لم يمنع ذلك، وأن هذه رؤية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ولكن فى الماضى وزير الإعلام كان من الممكن أن ينظم الإعلام، لكن فى الوقت الحالى سيأتى وزير إعلام بمفهوم جديد خاصة مع وجود الهيئات الإعلامية.

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واختتم حديثه فى هذا السياق:" إذا رأى الرئيس ورئيس الحكومة ضرورة فى وجوده، فنحن نحتاجه بمفهوم جديد لوضع سياسىة إعلامية للدولة".