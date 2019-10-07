شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية"البرلمان" تطالب بالسيطرة على المراكز الإسلامية فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس.

وقال الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن اللجنة معنية بمؤسسات الأزهر الشريف ومؤسساته الداخلية (مجمع البحوث وهيئة كبار العلماء وجامعة الأزهر، والتعليم قبل الجامعى، ومستشفيات الجامعة)، ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء، والكنيسة المصرية.

وتابع العبد: "نقوم بمهمتنا كلجنة دينية فى الرقابة والتشريع بالنسبة لهذه الجهات، وهى جهات أصيلة فى الدولة كمؤسسات دينية، ونستهدف تقديم مصلحة بناء الدولة الحديثة بكافة أبعادها الفكرية والعملية، ونتفق على محاربة التطرف والإرهاب والتعصب والتشدد والتسيب، ونعمل وفقا لقاعدة، لا افراط ولا تفريط، ونحارب التطرف فكرا أو قولا أو عملا، وذلك ضمن عوامل تجديد الخطاب الديني".

وأضاف أن اللجنة لها دور فى المشاركة مع هذه المؤسسات فى تجديد الخطاب الدينى، بما يحقق معنى التجديد وليس التبديد، "لأن لدينا ثوابت لا نستطيع المساس بها، إنما نأخذ من تراثنا مع ما يتناسب مع الظروف المعاصرة، ونطالب المؤسسات أن يكون لديهم المقومات الأساسية لتجديد الخطاب الدينى بما يتناسب مع بناء الدولة الحديثة، وإعادة مكانة مصر الدولية والعربية والإفريقية".

وأكد رئيس لجنة الشئون الدينية على ضرورة إعادة القيم والمبادئ الإسلامية خاصة ومبادئ الديانات السماوية عامة لدى شبابنا باحترامهم وحبهم للوطن والمواطنة، وإعادة القيم الأخلاقية التى تبنى المجتمع المصرى بدءا من الأسرة والمؤسسات التعليمية المعنية والمؤسسات الدينية المعنية.

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وأشار إلى اشتراك لجنة الشئون الدينية والأوقاف فى جميع المؤتمرات التى تجمع هذا الوطن ولا تفرقه ووأد جميع الفتن التى تدعو إلى الفرقة.

من جانبه، قال اللواء شكرى الجندى، وكيل لجنة الشئون الدينية: "ستتابع اللجنة عن كثب مع الأزهر الشريف استكمال وبناء المعاهد الدينية وعودة الروح لدى المصريين وبجدية للانتماء للأزهر الشريف، لأنه يمثل القيمة العليا للمصريين جميعا والمؤسسة التى يفتخر أى مصرى بالانتماء إليها، ولا تقل قيمة عن الجيش والشرطة".

وتابع الجندي: "لابد أن يكون لنا السيطرة على المراكز الإسلامية على مستوى العالم، كل الدول التى تطالبنا بسماحة الإسلام، تدعو أن تعتمد على العلماء المصريين فى اعتلاء المنابر التى تتحدث باسم الإسلام، والأزهر المسئول عن تصدير الإسلام للعالم".

واستطرد: "سنتابع عن كثب مع وزارة الأوقاف، وألا يعتلى منابر الأوقاف إلا المتخصصين من أبناء الأزهر وأن تكون السيطرة كاملة للأوقاف على المنابر، وتشارك فى تجديد الخطاب الدينى من خلال هذه المنابر".

فيما قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية، أن اللجنة تدعو لزيادة القوافل المشتركة للمناطق النائية والمحافظات الحدودية لنشر صحيح الدين وإبراز يسر الإسلام وسماحته.

وأشار إلى ضرورة قيام المؤسسات الدينية المعنية بدورها نحو المراكز الإسلامية فى الخارج، بأن يتم زيادة عدد المراكز الإسلامية فى الخارج وإمدادها بالعلماء المتخصصين لإظهار سماحة الإسلام وقبول الآخر، خاصة بعد تنامى ظاهرة العداء للإسلام والمسلمين من قبل الغرب، لافتا إلى أنه تقلص دور المؤسسات الدينية المصرية فى السيطرة على المراكز الإسلامية فى الخارج لصالح المتشددين والمتطرفين.