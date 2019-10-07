شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يطالب النواب بالتواصل مع الشباب لإزالة أى معلومات مغلوطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بالتواصل مع الشباب لإزالة أى معلومات مغلوطة لديهم.

وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم: "أطلب من النواب التواصل مع المواطنين وخاصة الشباب فالشباب يشكلون 60% من عدد السكان، لو كل نائب التقى فى كل إجازة أسبوعية بـ500 شاب سيكون مجموع ما يلتقى بهم فى الشهر 2000 شاب" لافتا إلى أن محصلة لقاء أعضاء البرلمان بالشباب سيصل إلى ملايين.

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ولفت رئيس البرلمان، إلى أنه قد يكون هناك أمور غامضة عن هؤلاء الشباب أو أن وسائل التواصل الاجتماعى شوهت أفكار لديهم وهم فى حاجة إلى إيضاح تلك الأمور، مشيرا إلى أن الحديث مع الشباب سيكون مفتوح وبلا سقف".

وإشار "عبد العال" إلى أن النائب عبد الرحيم على ذُكر له أنه ذهب لجامعة طنطا للتواصل مع الشباب، وهذه مبادرة يشكر عليها".