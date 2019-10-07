"رئيس النواب" يحيل أول مشروع قانون حول مجلس الشيوخ إلى تشريعية النواب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، 7 مشروعات قوانين سواء مقدمة من الحكومة أو النواب إلي اللجان النوعية المختلفة، وفى مقدمتها مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم العلمى و10 أعضاء مجلس النواب، بشأن مجلس الشيوخ، ومشروع قانون فى ذات الشأن أيضا مقدم من النائب سلامة الرقيعى، بالإضافة إلى مشروع قانون مقدم من الأخير بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. كما شهدت الجلسة، إحالة 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة أولهما بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، إلي لجنة الدفاع والأمن القومي، ومشروع قانون الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير، و الذى يأتي في إطار اهتمام الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها، إلي لجنة الإعلام والثقافة ومكتب الخطة، والمشروع الثالث بشأن تنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية إلي لجنة الثقافة والإعلام. Advertisements وأحال عبد العال، أيضا مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمي وأكثر من 60 نائبا، بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، إلي لجنة مشتركة من الإسكان والمرافق العامة.

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