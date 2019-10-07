شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إسكان النواب يؤكد على ضرورة استخدام الأدوات الرقابية فى مسارها الصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عماد سعد حموده، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والتعمير، علي ضرورة الحفاظ على هيبة مجلس النواب، والعمل على تعزيزها فى التعامل مع أجهزة الدولة، وذلك من خلال استخدام الأدوات الرقابية، وإعمالها بشكل صحيح فى ضوء اللائحة الداخلية لمجلس النواب، قائلاً: "هيبة المجلس مع أجهزة الدولة مش بالزعيق إنما بتفعيل الأدوات الرقابية بشكل سليم".

وقال حموده، خلال أولى اجتماعات لجنة الإسكان والمرافق والتعمير، اليوم الإثنين، لمناقشة خطة عمل اللجنة فى دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الأول، إن استخدام الأدوات الرقابية بشكل سليم مع الجهاز التنفيذى سيؤدي إلى منتج سليم.

من جانبه، شدد النائب يسري المغازى، وكيل لجنة الإسكان أهمية التعاون النيابي لاسميا داخل اللجنة من أجل صالح المواطن، متابعاً : مش عايزين نرجع الماضي.

وقال المغازى، فى كلمته إن هناك أجندة تشريعية مزدحمة أمام اللجنة وتحتاج إلى سنوات، علينا العمل عليها.

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بدوره، أشار النائب محمد الحصي، وكيل لجنة الإسكان، إلى أهمية إعلاء مصلحة الوطن والمواطن من خلال مناقشة القضايا الهامة ، معتبراً أن اللجنة من أفضل اللجان البرلمانية أدئاً، الأمر الذي يتطلب استمرار العمل بكد قائلاً : مصلحة المواطن أمانه فى يد اللجنة.

النائب محمد إسماعيل، أمين سر اللجنة، لفت إلى أهمية دورها لاسيما وأنها تتابع ملف من أهم الملفات حيث الاسكان لارتباطة المباشر بالمواطن، واللجنة أدت كثيراً في هذا الصدد، واصفا وزارة الإسكان بـ"قاطرة التنمية" ويقع عليها عبء كبير.

وأشار إسماعيل، إلي أهمية الزيارات الميدانية إلي المدن الجديدة خلال دور الانعقاد الخامس والأخير، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، على أن يحضر كل نائب 5 من شباب دائرته خلال تلك الزيارات، ليكونوا صوتاً لهذه المشروعات.