"وفق المادة 9".. توجيه من عبدالعال للنواب حول الحديث للإعلام في الشأن الخارجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

ناشد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان وأعضاء المجلس ، بضرورة التنسيق معه عند الحديث عن الشأن الخارجي والملفات التي تهم الدولة المصرية في وسائل الإعلام، وفق المادة 9 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

جاء ذلك في حديثه بالجلسة العامة، الاثنين، مؤكدا أن أي حديث من الأعضاء أو رؤساء اللجان بشأن الوضع الخارجي للدولة المصرية لابد أن يكون التنسيق مع رئيس المجلس؛ من أجل النقاش والحوار والإضافة، قائلا: "التنسيق والحوار هنا من أجل الأفضل وقد تكون لدي معلومات أستطيع أن أزود النائب بها".

Advertisements

ولفت عبد العال إلى أن هذا ليس قيدًا، والنواب ليس عليهم أي قيد خاصة في الشأن الداخلي، ولكن الشأن الخارجي يحتاج بعض الضوابط والتنسيقات.

في سياق آخر دعا رئيس مجلس النواب علي عبد العال نواب البرلمان إلى التواصل مع المواطنين في دوائرهم وبالأخص الشباب بشكل دوري لإزالة كل ما يعلق في أذهانهم من معلومات مغلوطة وعن الظروف التي تمر بها البلاد، موجها حديثه للنواب: "تكلموا مع المواطنين وخاصة الشباب، مصر بها 60% من الشباب، وهؤلاء يفتقدون للحديث ولو كل إجازة خلال الأسبوع تكلمتوا معهم وأنا أعرف قدرتكم على التحرك داخل دوائركم، مجرد الحديث وبلا سقف معهم ربما تكون هناك أمور غامضة عليهم أو وسائل التواصل الاجتماعي تشوه بعض أفكارهم".

وتابع: "لابد أن يكون هناك حوار بينكم أعتقد أنه أمر مهم جدا لذا أرجو كل أسبوع تتكلموا مع 500 حتلاقوا في نهاية الشهر تحدثتم مع 2000 ثم نصل للملايين، والشباب في حاجة للتواصل.. بكل محافظة وإقليم هناك جامعة والملتحقين بها من أبناء المحافظة تعرفونهم ويعرفونكم جيدا، لذا تواصلوا واشرحوا وجهة النظر لإزالة كل ما يعلق في آذانهم من معلومات مغلوطة".