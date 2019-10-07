إصابة ١٤عامل في حادث تصادم بالطريق الزراعي بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 14 عاملًا اليوم الإثنين، فى حادث تصادم، بين أتوبيس وسيارة نقل، على الطريق الزراعي، بمركز أبو حمص، في البحيرة.

وقع الحادث أثناء سير أتوبيس نقل تابع لشركة مقاولات، على الطريق الزراعي في اتجاه الإسكندرية، حيث اصطدمت به سيارة نقل، قبل كوبري أبو حمص.

أسفر الحادث عن إصابة 14 من ركاب الأتوبيس، وجرى نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج، وحرر محضرًا بالواقعة.