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إصابة ١٤عامل في حادث تصادم بالطريق الزراعي بالبحيرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 14 عاملًا اليوم الإثنين، فى حادث تصادم، بين أتوبيس وسيارة نقل، على الطريق الزراعي، بمركز أبو حمص، في البحيرة.

وقع الحادث أثناء سير أتوبيس نقل تابع لشركة مقاولات، على الطريق الزراعي في اتجاه الإسكندرية، حيث اصطدمت به سيارة نقل، قبل كوبري أبو حمص.

أسفر الحادث عن إصابة 14 من ركاب الأتوبيس، وجرى نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج، وحرر محضرًا بالواقعة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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