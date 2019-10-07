محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:
قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المجلس لن يسمح بحضور أقل من 5 وزراء في كل جلسة عامة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، أثناء مناقشة تعديلات قانون العقوبات، في شأن تغليظ عقوبات التعديات على أراضي الدولة.
ورفض علي عبد العال، أن يقتصر حضور نواب أو مساعدي أي وزير، قائلا: "لن نقبل بحضور مندوب عن الوزير، ولابد من حضور أي وزير طالما يستدعي الأمر ذلك".
وأكد أن كل الوزراء ملزمون بحضور الجلسات، باستثناء بعض الوزراء ممن تقع عليهم أعباء كبيرة لا تسمح لهم بالحضور.
كانت هذه تفاصيل خبر "5 وزراء".. عبدالعال يوجه رسالة للحكومة بشأن حضور الجلسات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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