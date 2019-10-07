محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ):
أعربت الحكومة الألمانية عن قلقها إزاء أعمال العنف التي وقعت خلال مظاهرات في العراق، والتي أودت في غضون أيام قليلة بحياة أكثر من مئة شخص.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، الاثنين، في برلين إن الحكومة تراقب الوضع في العراق "بفزع وقلق بالغ"، مضيفا أن ألمانيا تساعد بصفتها إحدى أهم الدول المانحة في العراق في التصدي لبعض المشكلات، التي تمثل سببا لهذه المظاهرات، مثل البطالة.
وأكد المتحدث أن مكافحة الفساد تمثل تحديا يتعين على الدولة العراقية مواجهته، مطالبا الحكومة العراقية بالإيفاء بالتزاماتها في مكافحة الفساد وفي الكشف عن ملابسات الوقائع التي حدثت خلال الأيام الماضية.
وقيم المتحدث على نحو إيجابي حزمة الإجراءات الاجتماعية، التي أعلنها رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي كرد فعل على المظاهرات.
ومنذ الثلاثاء الماضي، تظاهر شباب على وجه الخصوص في العديد من المدن والمحافظات العراقية احتجاجا على الفساد وسوء الأوضاع الاقتصادية.
وتصدت قوات الأمن للمتظاهرين خلال الأيام الماضية مستخدمة الغاز المسيل الدموع وأسلحة نارية.
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تطالب العراق ببذل مزيد من الجهود لمكافحة الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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