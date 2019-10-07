البنتاجون: نخشى أن يستخدم "داعش" الانسحاب من سوريا لتعزيز مواقعه

أعلنت القوات الأمريكية، اليوم الاثنين، انسحابها من 3 نقاط مراقبة في رأس العين وتل أبيض وبئر العاشق بشمال سوريا.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أعربت عن تخوفها من أن

يستخدم تنظيم (داعش) الإرهابي الانسحاب كفرصة لتعزيز مواقعه والانقضاض مرة جديدة علي مدينة دير الزور.وعلي صعيد متصل، أفاد مسؤول تركي كبير بأنه من المرجح أن تنتظر تركيا انسحاب الأمريكيين من منطقة العمليات في سوريا قبل إطلاق الهجوم.وكان البيت الأبيض قد أعلن، في وقت سابق، أن القوات الأمريكية لن تشارك في العملية التركية شمالي سوريا، وذلك بعد إعلان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان عن "غزو تركي وشيك" للمنطقة.