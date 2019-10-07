المئات يتظاهرون في هولندا وألمانيا احتجاجًا على سياسات المناخ

قطع مئات المتظاهرين في هولندا وألمانيا، اليوم الاثنين، أحد الطرق الرئيسية بالعاصمة أمستردام وكذلك بالعاصمة الألمانية برلين، وذلك في إطار سلسلة تظاهرات بعدة دول حول العالم ضد سياسات المناخ.
وذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية أن التظاهرة في هولندا أقيمت رغم حظر سلطات المدينة
وفي ألمانيا، أوضحت الشبكة الأمريكية أن قرابة 1000 من أعضاء حركة (تمرد ضد الانقراض) بدأوا التظاهرات من ساعات الصباح الأولى، حيث نصبوا مخيما خارج مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اعتراضا على سياسة المناخ الجديدة التي أرستها حكومتها الشهر الماضي، وذلك قبيل ما وصفته الحركة بأنه "بداية ثورة عالمية"، مؤكدة أنه تم التخطيط لتظاهرات في 60 مدينة حول العالم.
يشار إلى أن الحركة، التي نشأت في بريطانيا العام الماضي، لها فروع محلية في 50 دولة حول العالم.
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