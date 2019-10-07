القوات العراقية تعترف باستخدام مفرط للقوة ضد المحتجين

أقرت القيادة العسكرية العراقية بـ"استخدام مفرط للقوة" خلال مواجهات مع محتجين بمدينة الصدر شرق بغداد أسفرت عن مقتل 15 شخصا ليلا، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأشارت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان اليوم الاثنين، إلى أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وجه "بسحب كافة قطعات الجيش من مدينة الصدر، واستبدالهابقطعات الشرطة الاتحادية، وذلك نتيجة الأحداث التي شهدتها مدينة الصدر ليلة أمس، وحصل استخدام مفرط للقوة وخارج قواعد الاشتباك المحددة"، وأكدت الخلية بدء إجراءات محاسبة الأفراد الذين "ارتكبوا هذه الأفعال الخاطئة".
وليل الأحد إلى الاثنين، قال شهود عيان إن مواجهات عنيفةوقعت في مدينة الصدر. وفي تسجيلات مصورة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، سمعت أصوات الرصاص غير المنقطعة، فيما بدا المتظاهرون وهم يشعلون الإطارات ويحاولون الاحتماء.
وكانت السلطات العراقية، التي تتعرض لانتقادات من المدافعين عن حقوق الإنسان، قد أكدت بأنها تتقيد "بالمعايير الدولية".
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية أمس الأحد عن مقتل 104 أشخاص، بينهم 8 رجال أمن، وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين بجروح، خلال أيام الاحتجاجات.
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