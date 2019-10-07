موغيريني تدعو من الأردن إلى إعادة إطلاق مباحثات جنيف بشأن الأزمة السورية

أعلنت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروربي، فيديريكا موغيريني، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الأردنية، أنه من المهم إعادة إطلاق مباحثات جنيف بشأن الأزمة السورية، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأضافت موغيريني أن الاتحاد الأوروبي يدعم دورالأردن في الوصاية على المقدسات في القدس، مؤكدة الإلتزام بحل الدولتين كأساس لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي دعم الأردن بـ 8.2 مليار يورو خلال السنوات
وأشارت موغيريني إلى أن الاتحاد الأوروبي سيقدم للأردن مساعدة بقيمة 500 مليون يورو لتطوير المشاريع المحلية، بسبب تحمل الأردن أعباء اللجوء السوري.
من جهته، قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن موقف أوروبا صلب بدعم حل الدولتين، مشيرا إلى أن الأردن وجد الدعم من الاتحاد الأوروبي للأنروا واللاجئين السوريين.
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