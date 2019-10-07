أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن روسيا، التي تعد ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم، ستقوم بتنفيذ عقودتوريد الأسلحة إلى العراق، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال وزير الخارجية الروسي، عقب لقائه نظيرهالعراقي في بغداد: "نتشارك في الرأي بشأن ضرورة تنفيذ قرارات اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي، التي عقدت في شهر أبريل، كما سنقوم بتنفيذ عقود توريد المنتجات العسكرية إلى العراق"
كانت هذه تفاصيل خبر لافروف: اتفقنا مع الجانب العراقي على تنفيذ عقود توريد الأسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.