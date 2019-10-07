الداخلية العراقية تعلن حصيلة القتلى والمصابين في التظاهرات الأخيرة

أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، اليوم الاثنين، مقتل 104 أشخاص وإصابة 6107 آخرين، في إحصائية دقيقة للخسائر البشرية والمادية التي خلفتها التظاهرات المطالبة بتوفير الوظائف وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد.

أوضح معن- وفقًا لقناة السومرية نيوز الإخبارية- أن هذه الأرقام جاءت بالتنسيق مع وزارة الصحة العراقية، وتشمل القوات الأمنية والمواطنين، مبينًا أنه فيما يخص قوات الأمن فقد قُتِل 8 أفراد

وأصيب 1241 آخرون، مشيرًا إلى أنه تم احتراق 52 سيارة، وغيرها من الأضرار التي طالت البنى التحتية.وقد شهد العراق احتجاجات عنيفة مؤخرًا، بدأت من العاصمة بغداد وامتدت إلى مدن في جنوب البلاد، للمطالبة بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص العمل، ومحاربة الفساد.