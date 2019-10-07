عاجل-الخارجية: اتصالات توفير القبول الجامعي أو تصديق الشهادات بمقابل مالي لا علاقة لنا بها

وبين السفير كاتب أن وزارة الخارجية تؤكد على المواطنين والمقيمين بضرورة الحذر من التجاوب مع مثل هذه الاتصالات، وأن الوزارة ستتخذ الإجراءات النظامية والقانونية كافة ضد تلك الممارسات المشبوهة.
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