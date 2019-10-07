الاتحاد الأوروبي يحذر من عملية عسكرية تركية شمال سوريا

حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، من أي عملية تركية ضد قوات يقودها الأكراد في شمال سوريا، وذلك بعد قرار أميركي مفاجئ بسحب قوات من المنطقة.
وقالت متحدثة في بيان صحفي "في ضوء التصريحات الصادرة عن تركيا والولايات المتحدة بخصوص تطورات الوضع، فإن الاتحاد الأوروبي قال منذ البداية إنه لن يتم التوصل إلى وضع مستدام بالوسائل العسكرية".
وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن القوات الأميركية في شمال سوريا لن تتمركز بعد اليوم قرب الحدود مع تركيا ولن تدعم عملية أنقرة "التي خططت لها طويلاً" في سوريا.
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