[ ترامب يتهم "بيلوسي" بالخيانة ويدعو بايدن للانسحاب من سباق الرئاسة ]

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الإثنين، رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، بـ"الخيانة" على خلفية التحقيق الذي يجريه مجلسها بشأن عزله من منصبه، كما دعا منافسه جو بايدن إلى الانسحاب من سباق انتخابات الرئاسة.



وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "نانسي بيلوسي تعلم كل أكاذيب آدم شيف (رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب) والاحتيال الكبير الذي تم ارتكابه في الكونغرس".



وأضاف: "هذا يجعل بيلوسي مذنبة مثل آدم شيف بجرائم ومخالفات خطيرة بل وحتى الخيانة".



وتابع: "أعتقد أن هذا يعني أنه يتعين أن يتم عزل كل هؤلاء ومن تواطأ معهم فورا".



كما هاجم الرئيس الأمريكي خصمه الديمقراطي جو بايدن، مطالبا المرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، بالانسحاب من السباق إلى البيت الأبيض.



وقال ترامب عبر حسابه على تويتر: "لقد تم شراء عائلة بايدن .. يجب على وسائل الإعلام المضللة أن تتوقف عن تقديم الأعذار لشيء لا يمكن تبريره مطلقا".



وأضاف: "بالمناسبة، أحب أن أخوض الانتخابات ضد جو بايدن .. لكني لا أظن أن هذا سيحدث.. لن يتمكن جو من بلوغ خط البداية.. عليه أن ينسحب".



وبدأ مجلس النواب الأمريكي، حيث يتمتع الديمقراطيون بأغلبية، تحقيقًا رسميًا، الشهر الماضي، بهدف مساءلة ترامب، بدعوى أنه شجع خلال مكالمة هاتفية، زعيم دولة أجنبية على إجراء تحقيق قد يُضر بمنافسه المحتمل جو بايدن.



وكشف البيت الأبيض فحوى مكالمة هاتفية أجراها ترامب مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في 25 يوليو/ تموز الماضي، لتهنئته بفوزه بالانتخابات الرئاسية.



ويقول الديمقراطيون إن ترامب ضغط على زيلينسكي مرارًا لفتح تحقيق حول أنباء عن أن بايدن، حين كان نائبًا للرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، هدد بوقف المساعدات الأمريكية لكييف، إذا لم تتم إقالة أحد مسؤولي الادعاء؛ لأنه كان يحقق في قضية تخص شركة غاز على صلة بنجل بايدن.



ويلقى التحقيق في عزل ترامب دعمًا كبيرًا من الديمقراطيين في مجلس النواب، لكن من غير المرجح أن يتم تمريره في مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الحزب الجمهوري.



المصدر: الأناضول

