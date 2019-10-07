الفياض: هناك من أراد التآمر على استقرار العراق ووحدته

قال فالح الفياض، مستشار الأمن القومي بالعراق، إن هناك من أراد التآمر على استقرار العراق ووحدته، مضيفاً: “سنعمل على إسقاط الفساد، ونحارب محاولات إسقاط الدولة العراقية”.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي: “سنعمل على إسقاط الفساد، ونحارب محاولات إسقاط الدولة العراقية”.

وأضاف الفياض أن القوات المسلحة بعيدة عن أي خلاف سياسي في العراق، مشدداً: “القوات المسلحة والأمنية تدافع عن الدستور والدولة ولا علاقة لها بالسياسة”.

وأشار الفياض إلى أن التحقيق سيثبت من كان خلف حوادث القتل والعنف، مشدداً: “لن نسمح لأحد أن يعبث بأمن شعبنا”.

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وقال الفياض خلال المؤتمر الصحافي: “نعلم من كان خلف المسيئين في التظاهرات، وكان هناك مخطط لاستهداف العراق”، مؤكداً أن عدم وجود مرجعية أحزاب أو قوى للمتظاهرين سبب ما حدث فيها من عنف”.

وكانت مصادر طبية وأخرى من الشرطة أعلنت في وقت سابق، الاثنين، مقتل 15 في اشتباكات بشرق بغداد الليلة الماضية، فيما قالت خلية الإعلام الأمني، إنه تم استخدام مفرط للقوة في اشتباكات مدينة الصدر أمس.

وأقرت القيادة العسكرية العراقية، الاثنين، بـ”استخدام مفرط للقوة” خلال مواجهات مع محتجين في مدينة الصدر ذات الغالبية الشيعية بشرق بغداد، أسفرت عن سقوط قتلى، بحسب مصادر أمنية وطبية.

وأشارت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان إلى أن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي وجّه “بسحب كافة قطعات الجيش من مدينة الصدر واستبدالها بقطعات الشرطة الاتحادية وذلك نتيجة الأحداث التي شهدتها مدينة الصدر ليلة أمس، وحصل استخدام مفرط للقوة وخارج قواعد الاشتباك المحددة”، مؤكدة بدء إجراءات محاسبة العناصر الذين “ارتكبوا هذه الأفعال الخاطئة”.