كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدءا من 24 أكتوبر.. إيران تعلن إلغاء تأشيرات الدخول للعراقيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألغت السلطات الإيرانية، اليوم الإثنين، التأشيرات الممنوحة للعراقيين لزيارة إيران، لمدة شهرين، بداية من 24 أكتوبر، وحتى 27 ديسمبر، المقبل، وذلك بهدف توطيد العلاقات بين البلدين، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك.

وذكر بيان صادر عن السفارة الإيرانية في بغداد إنه "في سياق تعميق وتوطيد العلاقات بين الشعبين الإيراني والعراقي الشقيقين والجارين وردا على إجراء العراق الجدير بالذكر بخصوص إلغاء التأشيرة لرعايا الجمهورية الاسلامية الإيرانية في شهري محرم وصفر، فإن سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد تحيط علما، بأن كافة المواطنين العراقيين بإمكانهم أن يزوروا الجمهورية الإسلامية الإيرانية من تاريخ 24 أكتوبر لغاية 27 دیسمبر 2019 بدون تأشيرة من ممثليات الجمهورية الإسلامية في العراق".

وأضاف البيان أن السفارة تأمل أن "يساهم مثل هذا الإجراء في تعميق وتوطيد العلاقات بين الحكومتين والشعبين الصديقين الشقيقين أكثر فأكثر وأن يمهد الطريق لإلغاء التأشيرات بين البلدين بشكل دائم".

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو بعنوان "إيادي إيران تعبث بالعراق" يرصد رد فعل الشعب العراقي على التدخلات الإيرانية في شأن بلادهم.

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حيث حرق الشعب العراق الأعلام الإيرانية، وهتفوا ضدها في المظاهرات، فقد أفقرت إيران الشعب العراقي بخطة ممنهجة، وحولته لسوق سوداء لبضاعتها، ودعمت الميليشيات الإرهابية في المدن، وعملت على إضعاف الجيش العراقي باستنساخ تجربة الحرس الثوري.

ودعمت العراق فصائل الحشد الشعبي، وتمثل التدخل الإيراني بإزاحة الفريق عبد الوهاب الساعدي قائد قوات مكافحة الإرهاب، فهى كانت بمثابة الشرارة التي أشعلت غضب العراقيين، فخرجوا إلى الشوارع ليسقط حتى الآن ما يزيد عن 70 مواطنا عراقيا في الاحتجاجات.

وعثر المتظاهرون على جوازات سفر إيرانية مع العناصر التي أطلقت النار عليهم، ليظهر دور إيران المدمر على العراق.