كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول: حكومة هونج كونج لا تستبعد حظر الإنترنت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال إيب كووك، عضو المجلس التنفيذي للحكومة المحلية، اليوم الاثنين، إن حكومة هونج كونج لا تستبعد إمكانية فرض حظر على الإنترنت في محاولة لكبح الاحتجاجات العنيفة.

وأضاف "إيب" لراديو هونج كونج التجاري: "حاليًا، تدرس الحكومة جميع الخيارات القانونية الممكنة لوقف العنف الذي لا يستبعد فرض حظر على الإنترنت في المستقبل".

في يوم السبت، في محاولة لكبح العنف وجعل تصرفات الشرطة أكثر فعالية، حظرت الحكومة المحلية ارتداء أقنعة الوجه خلال التجمعات. في اليوم التالي، خرج الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع للاحتجاج على الإجراء الجديد، حيث تحدى الكثيرون الحظر.

وناضلت هونج كونج التي تعاني من الاحتجاجات للتعافي اليوم الاثنين بعد اعتقال عشرات الاشخاص في اشتباكات عنيفة بين عشية وضحاها فيما حذر اخر حاكم بريطاني للمدينة التي يحكمها الصين من احتمال قتل الناس.

وقال حاكم بريطانيا السابق كريس باتن لقناة سكاي نيوز: "قبل مضي وقت طويل، ما لم نكن محظوظين للغاية، سيقتل الناس، سيتم إطلاق النار عليهم".

وأضاف: "أن فكرة قيام قوات الشرطة العامة بإرسال قوات شرطة بالذخيرة الحية هي فكرة مجزية".

وبعد أربعة أشهر من الاحتجاجات الضخمة والعنيفة في بعض الأحيان، تم إطلاق النار على متظاهرين، أحدهما في الصدر والآخر في الساق.

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وقالت السلطات: "أن عمليات إطلاق النار لم تكن متعمدة ولكنها وقعت خلال مناوشات بين الشرطة والمتظاهرين".

وأصيب العديد من المتظاهرين والشرطة والصحفيين في المصادمات، حيث استخدمت الشرطة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين، الذين ألقى بعضهم الطوب وقنابل البنزين.

ويتعافى صحفي يعمل مع هيئة الاذاعة العامة في هونغ كونغ في المستشفى اليوم الاثنين بعد اصابته بقنبلة حارقة مساء الاحد.

وفي يوم الاثنين، كان نظام السكك الحديدية في هونغ كونغ يعمل جزئيًا فقط، حيث أحرقت العديد من المحطات في الاحتجاجات، وأصيب العديد من المتاجر والبنوك الصينية بأضرار بالغة.

وشهدت مظاهرات ليلة الأحد، وهي ثاني ليلة من أعمال العنف منذ فرض قوانين الطوارئ في الحقبة الاستعمارية يوم الجمعة، إلقاء القبض على العشرات من المحتجين وأول تحذير من أفراد الجيش الصيني المتمركزين في الإقليم.

منذ أوائل يونيو، تواجه هونج كونج موجة من التجمعات ضد مشروع قانون تسليم المجرمين الذي تم سحبه الآن - تطورت الاحتجاجات الآن إلى مظاهرات عنيفة مناهضة للصين ومناهضة للشرطة. تؤكد الشرطة أنها لا تستخدم القوة إلا رداً على أعمال العنف من جانب المتظاهرين.