كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جونسون يكافح للتغلب على معارضة الاتحاد الأوروبي لخطة البريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجري رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مكالمات هاتفية مع زعماء الاتحاد الأوروبي الآخرين في محاولة للتغلب على معارضة صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

لقد استجاب الاتحاد الأوروبي بشكل قاطع لخطة المملكة المتحدة للحفاظ على الحدود الإيرلندية مفتوحة بعد مغادرة بريطانيا الكتلة المكونة من 28 دولة. اتفق الجانبان على وجوب عدم وجود عمليات تفتيش أو بنية تحتية على طول الحدود بين أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وأيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة. بموجب خطة المملكة المتحدة ستكون هناك عمليات تفتيش جمركية، لكن تقول بريطانيا إنه يمكن إجراؤها بعيدًا عن الحدود.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الاتحاد الأوروبي سيقرر بحلول نهاية الأسبوع ما إذا كانت صفقة الانفصال الودية ممكنة.

يحث جونسون الكتلة على التسوية ويقول إن بريطانيا ستترك الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد في 31 أكتوبر، مع أو بدون صفقة.