كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول أمريكي: القوات الأمريكية لن تدافع عن القوات الكردية في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول أمريكي لرويترز قبل هجوم تركي متوقع: "إن الولايات المتحدة أبلغت قائد قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الاكراد في سوريا صباح اليوم الاثنين بأن القوات الامريكية لن تدافع عنها من الهجمات التركية في أي مكان.

وقال المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته: "أن القوات الأمريكية أخلت موقعين للمراقبة في تل أبيض ورأس العين في شمال شرق سوريا على طول الحدود التركية. وقال المسؤول: "أن القوات الأمريكية الأخرى في المنطقة ما زالت في موقعها حتى الآن".

وقالت القوات التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا اليوم الاثنين: "أن القوات الأمريكية انسحبت من مناطق على الحدود مع تركيا حيث أضر هجوم تركي هدد بحربها ضد الدولة الإسلامية ودحر الانجازات الأمنية".

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهي منظمة مقرها المملكة المتحدة تقدم تقارير عن الحرب، وأن القوات الأمريكية انسحبت من منطقة تقع بين مدينتي تل الأبيض ورأس العين.

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وقال البيت الأبيض في وقت متأخر من يوم الأحد: "أن تركيا ستمضي قريبًا في تنفيذ عمليتها العسكرية المخطط لها منذ فترة طويلة هناك لإنشاء ما تسميه "منطقة آمنة"، مضيفًا أن القوات الأمريكية لن تدعمها أو تشارك فيها.

وأوضح أيضًا: "أن تركيا تستعد الآن في عملية غزو في شمال وشرق سوريا"، أضافت قوات سوريا الديمقراطية التي هزمت داعش بدعم من الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، والمعروفة أيضًا باسم مقاتلي داعش، في أنحاء كثيرة من شمال وشرق سوريا.

وأضاف: "أن العملية العسكرية التركية "سيكون لها تأثير سلبي كبير على حربنا ضد منظمة داعش وستدمر كل ما تم تحقيقه فيما يتعلق بالاستقرار خلال السنوات الماضية".

وجاء بيان البيت الأبيض بعد أن ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي خطط تركيا لمنطقة شرق نهر الفرات في سوريا.

