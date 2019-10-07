كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء العراقي يناقش الاحتجاجات الأخيرة في اتصال هاتفي مع بومبيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في بيان اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء العراقي ناقش الاحتجاجات التي اجتاحت بلاده الاسبوع الماضي في مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الامريكي مايك بومبو.

وقال البيان: "استعرض رئيس الوزراء التطورات في الوضع الأمني والعودة إلى الحياة الطبيعية بعد رفع حظر التجول، وأكد أن قوات الأمن استأنفت السيطرة واستعادة الاستقرار".

وأضاف البيان، "أن الحكومة طرحت حزمة من الإصلاحات وستواصل تقديم المزيد لتلبية مطالب المحتجين".

وقُتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص في اشتباكات جديدة بين قوات الأمن العراقية والمتظاهرين المناهضين للحكومة ليلة الأحد في بغداد، مما رفع عدد القتلى إلى أكثر من 100.

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وتابعت الشرطة ومصادر طبية، أن 15 شخصا على الأقل قتلوا في اشتباكات بين قوات الأمن العراقية والمتظاهرين المناهضين للحكومة في بغداد مساء الأحد.

قتل 15 شخصا في حي مدينة الصدر السكني بالعاصمة، حيث استخدمت الشرطة المدعومة من القوات المسلحة الغاز المسيل للدموع الحية على حشد المتظاهرين.

ولقد تجاوز عدد القتلى بعد ستة أيام من الاضطرابات 100 وأصيب أكثر من 6000.

