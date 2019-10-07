كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيدة أعمال أمريكية ترفض الإجابة على أسئلة حول علاقتها بجونسون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت سيدة الاعمال الامريكية "جينيفر اركوري" مرارًا الإجابة على أسئلة اليوم الاثنين بشأن ما إذا كانت تربطها علاقة حميمية برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عندما كان عمدة لندن.

وذكرت صحيفة "صنداي تايمز": "أنه عندما كان جونسون عمدة فشل في إعلان صلات شخصية وثيقة مع آركوري، الذي حصل على آلاف الجنيهات في تمويل الأعمال العامة والأماكن في رحلات تجارية رسمية.

وفي حديثها إلى ITV: "قالت آركوري إنها ارتبطت بجونسون، الذي كان عمدة العاصمة البريطانية من 2008-2016، بسبب الأدب الكلاسيكي، حيث ناقشا الفيلسوف الفرنسي فولتير وشاركهما حب ويليام شكسبير".

ولكن عندما سئلت مرارًا وتكرارًا عما إذا كانت لها علاقة بجونسون أو علاقات حميمة معه، إما أنها تخطت السؤال أو رفضت الإجابة بشكل صريح.

فقالت: "أنا حقًا لن أجيب على هذا السؤال، ويجب احترام حياتنا الخاصة".

وأضافت: "والأهم من ذلك بشكل قاطع، أن بوريس لم يمنحني من أي وقت مضى أي محاباة، ولم يسبق لي أن طلبت منه معروفًا، ولم يكتب أبدًا خطاب توصية لي."

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وقالت سلطة لندن الكبرى (GLA) الشهر الماضي إنها أحالت جونسون إلى هيئة مراقبة الشرطة البريطانية لإجراء تحقيق محتمل بشأن مزاعم بسوء سلوك أركوري.

وقالت GLA: "أن المزاعم كانت تربط جونسون بعلاقة مع آركوري وكنتيجة لتلك الصداقة سمحت لها بالمشاركة في البعثات التجارية والحصول على الرعاية".

وتنطوي جريمة سوء السلوك في المناصب العامة على عقوبة السجن المؤبد.

وقالت أركوري: "كان هناك الكثير من المساحات المكتبية ليأتيها". قالت إنه زار حوالي خمس مرات أو ربما 10 مرات. وأضافت: "لم أكن أعتقد أنه كان محرجًا على الإطلاق."

وعندما سئلت مرة أخرى عن طبيعة علاقتها، قالت: "لأن الصحافة جعلتني هذا النموذج السابق للراقصة القطبية النموذجية، أنا في الحقيقة لن أجيب على هذا السؤال."

وعندما سئلت عما إذا كانت تحبه، قالت: "أهتم به بشدة كصديق، ولكني أتمنى له التوفيق، وأريده أن يكون سعيدًا ".