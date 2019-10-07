كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 9 أشخاص إثر غرق سفينة مهاجرة قبالة لامبيدوزا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح خفر السواحل الإيطالي، إنه لقي 9 أشخاص على الأقل حتفهم اثر غرق سفينة مهاجرة قبالة لامبيدوزا ؛ وانه تم انقاذ 22 اخرين.

وفي وقت سابق، أوضح مسؤولون إن السلطات اليونانية تنقل نحو 570 مهاجرا من معسكر مكتظ بجزيرة ليسبوس يوم الأحد. غادرت العبارة ليسبوس، وكانت تحمل المهاجرين، الذين اعتادوا العيش في مخيم موريا للمهاجرين.

وتقول السلطات إن هذا جزء من خطة للحد من الاكتظاظ في المخيم، حيث يعيش حوالي 13000 شخص في مساحة مصممة لثلاثة آلاف شخص.