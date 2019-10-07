كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنقاذ العشرات من الصيادين الكوريين الشماليين بعد غرق سفينتهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن خفر السواحل الياباني، غرق سفينة صيد كورية شمالية بعد اصطدامها بزورق دورية ياباني لصيد الأسماك، مع سقوط جميع أفراد طاقمها البالغ عددهم 20 فردًا في البحر.

وأوضحت اليابان إنها أنقذت "العشرات" من الصيادين الكوريين الشماليين بعد اصطدامهم بالبحر، وهو عدد أكثر بكثير مما كان يعتقد في البداية.

وأضاف خفر السواحل إن قارب دورية الصيد الياباني "أوكوني" الذي يبلغ وزنه 1300 طن قد اصطدم اليوم الاثنين قبالة ساحل اليابان الشمالي، في موقع يبعد حوالي 350 كيلومترًا (220 ميلًا) شمال غرب شبه جزيرة نوتو.

تقول وكالة مصائد الأسماك إن سفينة الدورية التابعة لها، التي انضمت إليها طائرات وسفن خفر السواحل، أنقذت عددًا غير محدد من الصيادين الكوريين الشماليين وتبحث عن الآخرين.

تعرف المنطقة بالأرض الغنية لصيد الحبار. وقد كثفت اليابان دورياتها في المنطقة مع تصاعد الصيد الجائر في كوريا الشمالية.

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وأضاف خفر السواحل إن طائراته وقوارب الدوريات تنضمان إلى عمليات البحث والإنقاذ التي يقوم بها قارب وكالة أوكوني اليابانية لمصايد الأسماك بعد اصطدامها بالقارب الكوري الشمالي قبالة الساحل الشمالي الياباني صباح الاثنين.

وقالت وكالة مصائد الأسماك إن التصادم وقع في المنطقة المعروفة باسم ياماتوتاي، قبالة الساحل الشمالي لليابان في شبه جزيرة نوتو المعروفة باسم الأرض الغنية لصيد الحبار.

صعدت اليابان دورياتها في المنطقة مع تصاعد الصيد الجائر للحبار في كوريا الشمالية. يقول الخبراء إن الزيادة ترجع إلى حملة بيونج يانج لزيادة حصاد الأسماك.

وقد افادت وكالة مصائد الأسماك اليابانية إن قارب الدورية وقارب الصيد الكوري الشمالي اصطدما بمياه قبالة الساحل الشمالي لليابان مزدحمة بالصيادين من الشمال، مشيرة الي انه لم تلحق أي أضرار بسفينة الدورية اليابانية ويجري تقييم حالة القارب الآخر.

دفع خفر السواحل الياباني في يونيو أكثر من 300 قارب كوري شمالي إلى التراجع من نفس المياه. وقالت اليابان أيضا إن قارب صيد كوري شمالي "هدد" سفينة دورية يابانية في أغسطس.

