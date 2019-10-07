كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتهام شقيق الرئيس الماليزي بسرقة أموال من صندوق الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس مكافحة الفساد في ماليزيا اليوم الاثنين: "إن ماليزيا فرضت غرامة على شقيق رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق وغيره من الناس والشركات بسبب تلقيهم أموال من صندوق الدولة 1MDB".

ويقول محققون ماليزيون وأمريكيون: "أن حوالي 4.5 مليار دولار اختُطفت من صندوق الاستثمار الحكومي الذي لم يعد له وجود الآن، وهو "الماليزية للتنمية بيرهاد"، الذي أنشأه نجيب في عام 2009.

ونجيب، الذي خسر الانتخابات العامة العام الماضي، يواجه الآن عشرات الاتهامات بتهمة غسل الأموال، بسبب مزاعم بأنه تلقى حوالي 1 مليار دولار من أموال صندوق الدولة. وقد اعترف انه غير مذنب.

وقالت "لاتيفا كويا" رئيسة لجنة مكافحة الفساد في ماليزيا (MACC): "أن 420 مليون رينجت (100 مليون دولار) تلقاها 80 فرد من صندوف الدولة، ولم تحدد مقدار الغرامة.

وقالت لتيفا للصحفيين: "لقد أصدرنا إشعارات مركبة ضد كل هؤلاء الأشخاص والكيانات لغرض دفع الغرامة"، مضيفةً، "أنه قد يتم تغريمهم مرتين ونصف ضعف المبلغ المستلم".

وقد استلم نظير حوالي 25.7 مليون رينجت في الشيكات. بينما لم يرد نذير على الفور على طلب للتعليق. ورفض شهريير التعليق.

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وكما تم توزيع الأموال على الشركات والأحزاب السياسية والمنظمات المرتبطة بتحالف نجيب، حسبما أظهرت قائمة قدمتها لجنة الهدنة العسكرية.

وقالت لتيفا: "هذا ليس شاملًا، ولدينا المزيد"، مضيفًا أنه تم فتح تحقيقات في 80 كيانًا وشخصًا.

بعد فوزها في انتخابات العام الماضي، أعادت إدارة رئيس الوزراء مهاتير محمد فتح تحقيقات 1MDB، واتهم عشرات من المسؤولين رفيعي المستوى، ورفع دعوى مصادرة مدنية في محاولة لاستعادة الأموال المرتبطة 1MDB.

ورفعت ماليزيا دعاوى قضائية ضد شركة جولدمان ساكس ( GS.N ) بسبب دورها كمتعاونة ومنسقة لثلاث من مبيعات السندات التي جمعت 6.5 مليار دولار مقابل مليون درهم.

ومنذ عام 2016، رفعت وزارة العدل الأمريكية دعاوى مصادرة على حوالي 1.7 مليار دولار من الأصول يزعم أنها اشترت من أموال 1MDB المسروقة، بما في ذلك طائرة خاصة وعقارات فاخرة ومجوهرات.

